Mehrere Verletzte nach Massensturz bei Dolomiten-Radrundfahrt in Osttirol

Bei der Dolomiten-Radrundfahrt ist es am Sonntagvormittag in Osttirol zu einem Massensturz mit vier Verletzten gekommen. Auf der Drautalstraße (B100) im Gemeindegebiet von Nörsach berührten sich in einem dichten Fahrerfeld aus noch ungeklärter Ursache die Räder einer 19-jährigen Österreicherin und eines weiteren, unbekannten Teilnehmers. Die junge Frau kam daraufhin zu Fall.

In der Folge konnten mehrere nachfolgende Fahrer nicht mehr rechtzeitig ausweichen und stürzten ebenfalls, nachdem sie mit der am Boden liegenden 19-Jährigen und ihrem Rad kollidiert waren. Die 19-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht. Drei weitere in den Unfall verwickelte Österreicher im Alter von 63, 54 und 61 Jahren wurden ebenfalls verletzt, lehnten eine weiterführende medizinische Behandlung jedoch ab. (TT.com)