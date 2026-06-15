Verordnung liegt vor

Kommt der PV-Turbo? Welche Flächen Tirol jetzt für den Sonnenstrom aktivieren will

Eine Freiland-PV-Anlage in der malerischen Kulisse des Osttiroler Kals am Großglockner. Das ist, was Energiereferent Josef Geisler eigentlich nicht meint, wenn er vom PV-Ausbau spricht.
© EXPA/Groder
Manfred Mitterwachauer

Von Manfred Mitterwachauer

Schneller, einfacher, mehr: Tirol muss den Photovoltaik-Ausbau ankurbeln, um die Energie-Ziele zu erreichen. Die Verordnung für PV-Beschleunigungsgebiete ist in Begutachtung, eine Umweltprüfung steht an.

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