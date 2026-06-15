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Kommentar
Ein einst stolzes Land am Boden?
Kommentarvon Gabriele Starck
Deutschland hat keinen guten Lauf und tut dies auch lautstark kund. Beim Jammern ist es Österreich derzeit jedenfalls meilenweit voraus – zu Recht? Ein Ländervergleich.
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