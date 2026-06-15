Bei Unfall gestürzt
Junger Motorradlenker bei Kollision auf der Zillertalstraße verletzt
Ginzling – Am Sonntagnachmittag kam es auf der Zillertalstraße (B169) zum Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad. Eine 59-Jährige fuhr bei Ginzling aus einer Haltebucht zurück auf die Bundesstraße. In dem Moment kam ein 19-jähriger Motorradlenker aus Richtung Mayrhofen herangefahren. Das Motorrad streifte laut Polizei den Wagen.
Der junge Deutsche kam von der Fahrbahn ab und stürzte. Die Autolenkerin setzte sofort die Erste-Hilfe-Kette in Gang. Der 19-Jährige wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert. Die Österreicherin blieb unverletzt. (TT.com)