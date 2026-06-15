Junger Motorradlenker bei Kollision auf der Zillertalstraße verletzt

Ginzling – Am Sonntagnachmittag kam es auf der Zillertalstraße (B169) zum Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad. Eine 59-Jährige fuhr bei Ginzling aus einer Haltebucht zurück auf die Bundesstraße. In dem Moment kam ein 19-jähriger Motorradlenker aus Richtung Mayrhofen herangefahren. Das Motorrad streifte laut Polizei den Wagen.