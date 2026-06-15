Auto fing bei Lueg-Brücke Feuer: Brennerautobahn am Sonntag zeitweise gesperrt

Auf dem Weg von Italien nach Tirol fing am Sonntagabend der Wagen eines 66-Jährigen plötzlich Feuer. Wegen akuter Explosionsgefahr und starker Rauchentwicklung musste die A13 komplett gesperrt werden.

Ein brennendes Auto auf der Brennerautobahn (A13) im Bereich der Lueg-Brücke hat am Sonntagabend zu einer zeitweisen Komplettsperrung der Autobahn in beide Richtungen geführt. Die vier Fahrzeuginsassen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt.

Ein 66-jähriger Österreicher war gegen 19.10 Uhr mit zwei Frauen und einem Kind aus Italien kommend auf dem Heimweg nach Tirol. Am Beginn des Baustellenbereichs der Lueg-Brücke brach im Motorraum plötzlich Feuer aus.

Auch Fahrbahn massiv beschädigt

Wegen akuter Explosionsgefahr und starker Rauchentwicklung musste die A13 komplett gesperrt werden. Die Freiwilligen Feuerwehren Gries am Brenner und Steinach konnten den Brand schließlich gegen 19.45 Uhr löschen.