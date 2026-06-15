Kostet den Staat 20.000 Euro

Fehler im System: Schulabbrecher in Tirol, die keinem auffallen

Ein Frühwarnsystem fehlt – und SchülerInnen verschwinden erst dann aus der Statistik, wenn sie schon verloren gehen.
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Anna Wanker

Von Anna Wanker

Solange Jugendliche formal an einer Schule gemeldet sind, gelten sie im System oft als versorgt. Dabei können sie suspendiert, abwesend oder auch mit großen Problemlagen konfrontiert sein. Arbas Tirol und die Kinder- und Jugendanwaltschaft warnen vor einem blinden Fleck im Schulsystem.

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