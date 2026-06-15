Kostet den Staat 20.000 Euro
Fehler im System: Schulabbrecher in Tirol, die keinem auffallen
Ein Frühwarnsystem fehlt – und SchülerInnen verschwinden erst dann aus der Statistik, wenn sie schon verloren gehen.
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Solange Jugendliche formal an einer Schule gemeldet sind, gelten sie im System oft als versorgt. Dabei können sie suspendiert, abwesend oder auch mit großen Problemlagen konfrontiert sein. Arbas Tirol und die Kinder- und Jugendanwaltschaft warnen vor einem blinden Fleck im Schulsystem.
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