Auch Personal ist knapp
Das höchste Budget und trotzdem zu wenig: Warum der Aufbauplan des Heeres wackelt
Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) stellt ihre Tätigkeit unter das Motto „Mission Vorwärts“. Tatsächlich werden aber auch sie und die Militärs vom Spardruck der Dreierkoalition eingebremst.
© Imago/Sepa/Ouvrard
Das Sparpaket der türkis-rot-pinken Dreierkoalition trifft auch das Bundesheer. Nach dem Überfall auf die Ukraine wurde Geld für schon lange geforderte Investitionen zur Verfügung gestellt. Das Plus ist aber weniger stark als erhofft.
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