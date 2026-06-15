Anklage wegen Vergewaltigung: Mette-Marits Sohn zu vier Jahren Haft verurteilt

Oslo – Der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, Marius Borg Høiby, ist laut norwegischen Medien für eine Reihe von Straftaten zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Zusätzlich muss er Schadensersatz zahlen. Ein Gericht in Oslo befand den 29-Jährigen am Montag wegen zwei der vier ihm zur Last gelegten Vergewaltigungen schuldig.

Insgesamt lagen 40 Anklagepunkte – darunter Vergewaltigungsvorwürfe, Gewalt gegen frühere Partnerinnen, Verstöße gegen Kontaktverbote sowie Drogen- und Verkehrsdelikte – gegen Marius Borg Høiby. Die Staatsanwaltschaft hatte mehr als sieben Jahre Haft gefordert. Der Sohn der Kronprinzessin hatte im Prozess die schwersten Vorwürfe zurückgewiesen.

Das Urteil trifft Høiby und seine Mutter in einer schwierigen Zeit: Mette-Marit wartet derzeit wegen einer unheilbaren Erkrankung auf eine Spenderlunge. (dpa, APA, AFP, TT.com)