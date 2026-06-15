Sommer, Sonne und mein ÖAMTC
Der ÖAMTC Reise-Service ist für Mitglieder online und offline ein verlässlicher Partner.
Das Urlaubsgefühl beginnt oft schon beim ersten Blick auf eine Landkarte oder beim Öffnen einer Reise-App. Mit dem ÖAMTC Reise-Service haben Sie die perfekte Kombination aus beidem zur Hand. Das neu gestaltete Reise-Infoset bietet Ihnen hochwertige Faltkarten mit Marco Polo Insider-Tipps und übersichtlichen Länder-Infos für Europa.
Die perfekte Reisebegleitung
Unabhängig davon, ob Sie einen spontanen Wochenendtrip oder eine große Rundreise planen: Die Reise-App hält Sie digital immer am Laufenden. Das Reise-Infoset gibt Ihnen offline das gute Gefühl der Orientierung und der Inspiration. Gemeinsam bilden sie die perfekt Reisebegleitung für Clubmitglieder.
Ergänzend dazu unterstützt die App „Meine Reise“ mit maßgeschneiderten, weltweiten Länder-Infos und Packlisten, einer Reisekassa, Routenplanung und integriertem Reise-Radar mit News zu sicherheitsrelevanten Ereignissen. Kostenlos und exklusiv für Mitglieder.
Noch nicht Mitglied?
Für Neu-Mitglieder hat der ÖAMTC ein spezielles Angebot: Wer jetzt beitritt, zahlt bis Ende des Jahres 2026 nur die Hälfte des Mitgliedsbeitrags – für eine Mitgliedschaft, die zu Ihnen passt. Passend zu einer bestehenden Mitgliedschaft und zum „Rundumschutz“ für Ihre Reise mit Leistungen im In- und im Ausland profitieren Clubmitglieder vom dazugehörigen ÖAMTC Schutzbrief. www.oeamtc.at
Ihr Reise-Infoset an allen 15 ÖAMTC Stützpunkten in Tirol
Der ÖAMTC Reise-Service steht für einen gut vorbereiteten Urlaub.
An den ÖAMTC Stützpunkten in Tirol erhalten Clubmitglieder das individuell zusammengestellte Reise-Infoset.
Die praktischen Faltkarten mit exklusiven Marco-Polo-Tipps, liefern genau jene Informationen, die unterwegs für Sie zählen. Klar strukturiert und sofort griffbereit. Sie erhalten Übersichts- und Regionalkarten für Europa sowie die wichtigsten Länder-Infos zum jeweiligen Reiseland.
Das individuelle Reise-Infoset kann direkt bei allen Stützpunkten in Tirol abgeholt werden.
Nur für Mitglieder: HIER das Reise-Infoset online bestellen.