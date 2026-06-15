Sommer, Sonne und mein ÖAMTC

Der ÖAMTC Reise-Service ist für Mitglieder online und offline ein verlässlicher Partner.

Das Urlaubsgefühl beginnt oft schon beim ersten Blick auf eine Landkarte oder beim Öffnen einer Reise-App. Mit dem ÖAMTC Reise-Service haben Sie die perfekte Kombination aus beidem zur Hand. Das neu gestaltete Reise-Infoset bietet Ihnen hochwertige Faltkarten mit Marco Polo Insider-Tipps und übersichtlichen Länder-Infos für Europa.

Die perfekte Reisebegleitung

Unabhängig davon, ob Sie einen spontanen Wochenendtrip oder eine große Rundreise planen: Die Reise-App hält Sie digital immer am Laufenden. Das Reise-Infoset gibt Ihnen offline das gute Gefühl der Orientierung und der Inspiration. Gemeinsam bilden sie die perfekt Reisebegleitung für Clubmitglieder.

Gut organisiert durch den Urlaub mit dem ÖAMTC Reise-Infoset. © Lukas Lorenz

Ergänzend dazu unterstützt die App „Meine Reise“ mit maßgeschneiderten, weltweiten Länder-Infos und Packlisten, einer Reisekassa, Routenplanung und integriertem Reise-Radar mit News zu sicherheitsrelevanten Ereignissen. Kostenlos und exklusiv für Mitglieder.

Noch nicht Mitglied?

Für Neu-Mitglieder hat der ÖAMTC ein spezielles Angebot: Wer jetzt beitritt, zahlt bis Ende des Jahres 2026 nur die Hälfte des Mitgliedsbeitrags – für eine Mitgliedschaft, die zu Ihnen passt. Passend zu einer bestehenden Mitgliedschaft und zum „Rundumschutz“ für Ihre Reise mit Leistungen im In- und im Ausland profitieren Clubmitglieder vom dazugehörigen ÖAMTC Schutzbrief. www.oeamtc.at

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