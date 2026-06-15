Eskalation nach Lokalverweis: Brüder verletzten in Kufstein Security und zwei Polizisten

Ein verweigerter Zutritt zu einem Lokal in Kufstein führte am Freitagabend zu einem Polizeieinsatz. Ein aggressiver 33-Jähriger und sein jüngerer Bruder attackierten dabei sowohl den Sicherheitsdienst als auch die einschreitenden Beamten.

Kufstein – Wegen seines auffällig aggressiven Verhaltens wurde ein 33-jähriger Österreicher am Freitagabend von Security-Mitarbeitern wiederholt an der Tür eines Lokals in Kufstein abgewiesen. Doch anstatt sich zu beruhigen, eskalierte die Situation vor dem Eingang: Der Mann ging auf einen Mitarbeiter los und verletzte ihn im Gesicht.

Die herbeigerufene Polizeistreife griff rasch durch und nahm den 33-Jährigen fest. Dieser wehrte sich dabei massiv, berichtet die Polizei. Im Zuge des Handgemenges verletzte er einen Beamten und beschädigte zudem ein Polizeiauto.

Auch jüngerer Bruder ging auf Streife los

Die Situation spitzte sich weiter zu, als sich auch noch der 29-jährige Bruder des Festgenommenen in die Amtshandlung einmischte. Er ging ebenfalls tätlich gegen die Einsatzkräfte vor und verletzte eine Polizistin.