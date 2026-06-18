Bachler und Vossen trafen am öftesten, Schlitters-Erfolgscoach Egger macht Pause

Das Tiroler Fußball-Unterhaus schloss am Wochenende seine Pforten. Der Schlusspfiff auf dem Rasen bedeutete auch so manches Karriereende oder große Trainerabschiede. Ein Oberndorf-Stürmer und eine Oberland-Angreiferin gewannen derweil die ligenübergreifenden Torjägerwertungen.