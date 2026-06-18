Unterhaus kompakt
Bachler und Vossen trafen am öftesten, Schlitters-Erfolgscoach Egger macht Pause
Oberndorf-Stürmer Sebastian Bachler (63 Tore) und Oberland-Angreiferin Anika Vossen (54) gewannen die Unterhaus-Torjägerwertungen. Schlitters-Erfolgstrainer Matthias Egger erlebte einen rührenden Abschied.
© FC Oberndorf, Charlie Nascimento, FC Schlitters-Bruck-Strass
Das Tiroler Fußball-Unterhaus schloss am Wochenende seine Pforten. Der Schlusspfiff auf dem Rasen bedeutete auch so manches Karriereende oder große Trainerabschiede. Ein Oberndorf-Stürmer und eine Oberland-Angreiferin gewannen derweil die ligenübergreifenden Torjägerwertungen.
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