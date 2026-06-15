Bagger schaufelt bereits
„Es war schönstes Wetter“: Weg zur Starkenburger Hütte im Stubaital von Hangrutsch verschüttet
Die Starkenburger Hütte liegt in den Stubaier Alpen auf 2237 Metern Seehöhe. Sie ist Teil der Sektion Darmstadt-Starkenburg des Deutschen Alpenvereins.
© Florian Tanzer
Am Samstag kam es in Neustift nicht bei Starkregen, sondern bei Sonnenschein zu einem Erdrutsch, schildert der Hüttenwirt der Starkenburger Hütte. Die Zufahrt zur Hütte ist derzeit zu. Der Bagger der Gemeinde ist bereits aufgefahren.
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