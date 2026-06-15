Nach Heiratsantrag auf den Malediven: Ski-Ass hat an der Adria-Küste „Ja“ gesagt

Als Abfahrer ist Miha Hrobat ein Draufgänger. Aber der Slowene kann auch anders. Privat scheint der 31-Jährige eine romantische Ader zu haben.

Im vergangenen Frühjahr hielt der Olympia-Zehnte von Bormio um die Hand seiner langjährigen Freundin Lana Petek an. Und zwar nicht irgendwo, sondern beim Liebesurlaub auf den Malediven.

Ein Jahr später läuteten nun die Hochzeitsglocken für den besten slowenischen Speed-Fahrer. Die Trauung und die anschließende Feier fand in Strunjan an der wunderschönen Adriaküste statt. Neben ihren beiden Kindern – Tochter Ava (5) und Sohn Maks (3) – feierten auch Hrobats Teamkollegen Zan Kranjec und Martin Cater mit. (TT.com)