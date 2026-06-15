Sonne, Helikopter und Musik: Familienfest in Hoch-Imst begeisterte Gäste am Vatertag

Lachende Kinder, strahlende Eltern und jede Menge Mitmachspaß: Das Familienfest der Imster Bergbahnen bescherte am Vatertag einen unvergesslichen Tag in Hoch-Imst. 2.000 Besucher:innen folgten der Einladung der Imster Bergbahnen, des Alpine Coaster Imst, der umliegenden Hütten und der Outdoorregion Imst.

Imst –Das Familienfest in Hoch Imst trumpfte von früh bis spät mit einem abwechslungsreichen Programm auf. Das Fest stand zudem im Zeichen der guten Sache.

Ab 11 Uhr füllte sich das Gelände rund um Talstation, Mittelstation und UAlm mit Leben. Balancier- und Bewegungsspiele, ein Schminkstand, der die Kleinen in Fabelwesen und Superhelden verwandelte, sowie ein Zauberer, der Groß und Klein verblüffte, sorgten für beste Unterhaltung. Natürlich war auch die längste Alpen-Achterbahn der Welt heiß begehrt.

Ebenso kam die soziale Komponente nicht zu kurz: Gemeinsam mit Raiffeisen wird ein Teil der Einnahmen an den Blinden- und Sehbehindertenverband Tirol gespendet. So wurde der Tag zu einem starken Zeichen regionaler Verbundenheit und gelebter Solidarität.

Bluatschink live auf der UAlm open_in_full © Imster Bergbahnen © Imster Bergbahnen © Imster Bergbahnen © Imster Bergbahnen © Imster Bergbahnen

Den krönenden Höhepunkt des Tages bildete das Bluatschink-Familienkonzert. Toni und Margit Knittel machten das Areal ab 14.Uhr mit ihrem liebevoll gestalteten Programm „Unsere Zauberwesen“ zu einer lebhaften Open-Air-Bühne. Mitsingen, Mitklatschen, Mitmachen – das junge Publikum war von Beginn an dabei, und auch die Erwachsenen ließen sich von Charme, Witz und den bekannten Ohrwürmern begeistern.

Regionale Partner als starke Gemeinschaft

Heli Tirol sorgte mit einem seiner Hubschrauber oberhalb der Mittelstation für große Kinderaugen. Die Stadtfeuerwehr Imst ließ mit ihrem Rüstfahrzeug bei der Talstation die Herzen der kleinen Besucher:innen höherschlagen. Raiffeisen- und Sumsi-Club-Mitglieder erhielten am Festtag beim Kauf eines Tickets ein zweites Ticket gratis. Außerdem warteten ein spannendes Glücksrad und eine Fotobox von Raiffeisen auf alle Besucher:innen.

„Am Vatertag dreht sich in Hoch-Imst alles um die ganze Familie – und genau das macht dieses Fest so besonders“, freut sich Bernhard Schöpf, Geschäftsführer der Imster Bergbahnen, über den gelungenen Tag. „Wir sind stolz auf das große Engagement unserer regionalen Partner und freuen uns, dass so viele Familien unserer Einladung nach Hoch-Imst gefolgt sind.“ Dem pflichtet Martin Winkler, UAlm-Wirt und Vorstandsmitglied von Imst Tourismus, bei: „Es ist jedes Jahr aufs Neue schön zu sehen, wie das Fest die Menschen zusammenbringt und viele Familien den Vatertag hier verbringen.“

Genuss, Natur und ein langer Sommer

Während sich die Kinder an den Spielstationen austoben, genossen viele Besucher:innen die kulinarischen Angebote von UAlm, Latschenhütte und Muttekopfhütte. Die familienfreundlichen Wanderwege waren an diesem strahlenden Vatertag ebenfalls gut frequentiert – das Bergpanorama rund um Hoch-Imst tat sein Übriges.