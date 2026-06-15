Reformpapier zu Gesundheit
Länder legen acht Vorschläge für Gesundheitsreform vor
Egal, ob Spital oder niedergelassener Bereich: Wie gut ist Österreichs Gesundheitsversorgung künftig aufgestellt? Eine Frage, die zwischen Bund, Ländern und Sozialversicherung für eine Gesundheitsreform noch hart verhandelt wird.
© Thomas Böhm
Auf acht konkrete Punkte haben sich die zuständigen Gesundheitslandesräte geeinigt. Das Positionspapier soll für weitere Verhandlungen mit Bund und Sozialversicherung dienen.
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