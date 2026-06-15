Reformpapier zu Gesundheit

Länder machen jetzt gemeinsame Front für Änderungen im Gesundheitssystem

Egal, ob Spital oder niedergelassener Bereich: Wie gut ist Österreichs Gesundheitsversorgung künftig aufgestellt? Eine Frage, die zwischen Bund, Ländern und Sozialversicherung für eine Gesundheitsreform noch hart verhandelt wird.
© Thomas Böhm
Liane Pircher

Von Liane Pircher

Auf acht konkrete Vorschläge haben sich die GesundheitsreferentInnen der Bundesländer geeinigt. Das Positionspapier soll für weitere Verhandlungen mit Bund und Sozialversicherung dienen.

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