Reformpapier zu Gesundheit
Länder machen jetzt gemeinsame Front für Änderungen im Gesundheitssystem
Egal, ob Spital oder niedergelassener Bereich: Wie gut ist Österreichs Gesundheitsversorgung künftig aufgestellt? Eine Frage, die zwischen Bund, Ländern und Sozialversicherung für eine Gesundheitsreform noch hart verhandelt wird.
© Thomas Böhm
Auf acht konkrete Vorschläge haben sich die GesundheitsreferentInnen der Bundesländer geeinigt. Das Positionspapier soll für weitere Verhandlungen mit Bund und Sozialversicherung dienen.
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