Kein Sommer wie damals
Klimaphänomen beginnt: Was El Niño mit der Welt macht – und wie es sich auf Tirol auswirkt
Im Schnitt kommt es im Alpenraum durch den Klimawandel zu mehr heißen Tagen und sogenannten Tropennächten mit über 20 Grad.
© Rita Falk
Die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) erwartet für den Sommer den Beginn des Klimaphänomens El Niño. Was das für die Welt – und Tirol bedeutet, warum bei uns erneut Preise steigen könnten. Und wie der Klimawandel bei uns wirkt. Ein Erklärungsversuch.
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