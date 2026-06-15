Möserer Friedensglocke erklang für gutes Miteinander und interreligiösen Dialog

Zum Abschluss des Herz-Jesu-Wochenendes und der Aktion Offene Herzen gab es am Sonntag bei der Friedensglocke in Mösern Impulse für Respekt, Frieden und ein gutes interkulturelles Miteinander.

Telfs – Ein Zeichen für Herzlichkeit zu setzen: Das war das erklärte Ziel eines besonderen Treffens, das am Sonntag, zum Abschluss des Herz-Jesu-Wochenendes, bei der Friedensglocke in Mösern stattfand. Gemeinsam mit dem Bischof-Stecher-Gedächtnisverein, dem Seelsorgeraum Telfs und der Abteilung Gemeinwesen & Diversität der Marktgemeinde Telfs lud der Verein „Telfer Aufbruch – muslimisch-christliche Begegnung“ am Sonntag dazu ein.

Bei der Veranstaltung im Rahmen der Initiative „Offene Herzen – Tage der Herzlichkeit“ kamen in der Telfer Ortschaft hoch über dem Inntal zahlreiche BesucherInnen zusammen, um sich für ein respektvolles und herzliches Miteinander einzusetzen. Im Mittelpunkt stand laut Veranstaltern die Botschaft, „dass Herzlichkeit keine großen Aktionen braucht, sondern in den kleinen Dingen steckt“. Also in selbstverständlichem Respekt und Freundlichkeit im alltäglichen Miteinander.

Tuğba Şababoğlu und Hannes Schermann als Vorstandsduo der interreligiösen Initiative „Telfer Aufbruch“ begrüßten die zahlreich erschienenen Gäste. © Telfer Aufbruch

Minutenlanges Geläut

Genau für diese Botschaft stand auch eine bunte Stoffbahn, die generationenübergreifend von allen Anwesend mitgestaltet wurde – als sichtbares Symbol dafür, was Menschen verbindet.

Es folgte ein Beitrag des Vereins Hindiba, der sich für ein interkulturelles Miteinander einsetzt – unter anderem mit Deutschkursen sowie Begleitungs- und Beratungsangeboten. Musikalisch umrahmt wurde der Nachmittag vom Saxophonensemble der Landesmusikschule Telfs.

Als „Symbol für das, was Menschen verbindet“ entstand vor Ort eine lange, bunte Stoffbahn. © Telfer Aufbruch