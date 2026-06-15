Vier und sechs Jahre alt: Klinik Innsbruck sichert Fruchtbarkeit junger Krebspatientinnen

An der Innsbrucker Klinik wurde erstmals in Österreich Eierstockgewebe von zwei krebskranken Mädchen unter zehn Jahren entnommen und eingefroren. Eine Patientin davon ist erst vier Jahre alt. Der Eingriff soll ihr später die Chance auf Pubertät, Sexualität und eigene Kinder erhalten. Die geringen Kosten des Eingriffs spendet die Kinderkrebshilfe – es gibt derzeit keine Unterstützung durch das Gesundheitssystem.