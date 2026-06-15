Auf frischer Tat ertappt: 23-Jähriger brach in Innsbruck in Wohnwagen ein

Innsbruck – Ein Einbruch in einen Wohnwagen in Innsbruck ist am Sonntagabend dank aufmerksamer Besitzer rasch aufgeklärt worden. Gegen 22 Uhr drang ein 23-jähriger Tunesier in das abgestellte Fahrzeug ein. Die Eigentümer bemerkten das Geschehen jedoch und alarmierten die Polizei.

Die Einsatzkräfte trafen kurz darauf ein und konnten den 23-Jährigen festnehmen. Er wurde im Anschluss in das Polizeianhaltezentrum überstellt. Am Wohnwagen entstand lediglich Sachschaden am Seitenfenster, dessen genaue Höhe derzeit noch unklar ist. (TT.com)