Spielen unter Aufsicht: Familienverband sorgt für Ferienunterhaltung in Neustift

Der Familienverband Neustift feiert an diesem Tag den Auftakt für das Ferienprogramm in der Stubaital-Gemeinde. Ab 14 Uhr können sich Kinder und Jugendliche beim Pavillon treffen und gemeinsam spielen.

Ab 27. Juni ist es in Neustift soweit: Der Familienverband Neustift feiert an diesem Tag den Auftakt für das Ferienprogramm in der Stubaital-Gemeinde. Ab 14 Uhr können sich Kinder und Jugendliche beim Pavillon treffen und gemeinsam spielen. Der Plan für die Ferien: Einmal pro Woche soll dieses Spieletreffen die Ferien hindurch stattfinden, ab 14 Uhr die jüngeren Kinder, ab 16 Uhr die Älteren.