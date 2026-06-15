Spielen unter Aufsicht: Familienverband sorgt für Ferienunterhaltung in Neustift
Der Familienverband Neustift feiert an diesem Tag den Auftakt für das Ferienprogramm in der Stubaital-Gemeinde. Ab 14 Uhr können sich Kinder und Jugendliche beim Pavillon treffen und gemeinsam spielen.
Ab 27. Juni ist es in Neustift soweit: Der Familienverband Neustift feiert an diesem Tag den Auftakt für das Ferienprogramm in der Stubaital-Gemeinde. Ab 14 Uhr können sich Kinder und Jugendliche beim Pavillon treffen und gemeinsam spielen. Der Plan für die Ferien: Einmal pro Woche soll dieses Spieletreffen die Ferien hindurch stattfinden, ab 14 Uhr die jüngeren Kinder, ab 16 Uhr die Älteren.
Die Aufsicht erfolgt über den Familienverband, Eltern müssen dafür eine Einverständniserklärung ausfüllen. Am Programm wird derzeit fleißig gearbeitet, den Kindern sollen Bobbycars, Inlinescates, Federballspiel und weitere Unterhaltungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Bei der Umsetzung haben Stubaier Unternehmen und Privatpersonen tatkräftig geholfen. (TT)
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