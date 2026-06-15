KUFSTEIN unlimited 2026: Zwei Tage voller Musik und guter Laune

Pop, Rock, Funk, RnB, Techno, Country – all diese Sounds und noch mehr erklangen am Freitag und Samstag in Kufsteins Innenstadt. KUFSTEIN unlimited, das größte Rock- & Popfestival Westösterreichs, hat auch in seiner 14. Auflage nichts von seinem Reiz verloren.

Die Mischung aus Musik, Straßenkunst, Kinderprogramm und Kulinarik hüllt die Stadt in ein Flair, das Jahr für Jahr einmalig ist. KUFSTEIN unlimited ist vor allem Musik, aber eben auch viel mehr: Treffpunkt, Ausgelassenheit, Unbeschwertheit und ein Anlass, sich durch die Stadt treiben und überraschen zu lassen.

Musikalische Gegensätze sorgten für Spannung

Schon am Freitag zeigte KUFSTEIN unlimited eine seiner größten Stärken: die musikalische Vielfalt. Die Berliner Band MandelKokainSchnaps brachte am Oberen Stadtplatz rotzigen Rock Pop mit Punk Attitüde auf die Bühne und suchte dabei, wie schon vor drei Jahren, die Nähe zum Kufsteiner Publikum. Ganz andere Töne schlug später Hänsel auf der Wohnzimmerbühne am Kirchplatz an: Mit modernen Neuinterpretationen jahrhundertealter Klassiker und eigenen Songs sorgte er für einen besonderen Abschluss des Festivalabends. Erstmals mit dabei hatte er ein Freundebuch, in das sich künftig Konzertbesucher eintragen können. „In Kufstein mache ich den Anfang“, freute sich der Musiker.

Anna Buchegger sorgte am Samstagabend mit ihrem Dialekt-Pop für Gänsehautmomente am Unteren Stadtplatz. © Carina Gromer

Sunnyboy James wurde herzlich empfangen

Am Samstag zeigte sich das Festival bei bestem Wetter von seiner sonnigsten Seite. Viele Besucher fieberten besonders den Auftritten von James Cottriall und Anna Buchegger entgegen. Schon vor seinem Konzert schwärmte James von der Atmosphäre: „Die Open Air Stimmung ist das Beste, denn die Menschen sind dann immer besonders entspannt." Ihre Konzerte waren Publikumsmagneten, und James sowie Anna bewiesen, dass sie absolute Live-Profis sind.

Lebende Bäume, tanzende Köche und bunte Begegnungen

Auch abseits der Bühnen gab es viel zu entdecken. Besonders am regnerischen Freitag zogen die farbenfrohen Stelzenkünstler und Walking Acts die Blicke auf sich. „Colors“ und „Papagalli“ beeindruckten mit meterhohen Kostümen, die „Living Trees“ ließen nicht nur Kinder staunen, und die tanzenden Köche sorgten am Samstag für viele Lacher und spontane Menschenansammlungen. Die Künstler von Papagalli zeigten sich nach ihrer letzten Runde begeistert: „Ein wirklich tolles Festival und die Interaktion mit den Besuchern war hier richtig schön, besonders mit den vielen Kindern.“

Lebende Bäume zogen die Besucher:innen in ihren Bann und sorgten für tolle Begegnungen. © Carina Gromer

Wer zwischen den Musikacts Abwechslung suchte, fand im Stadtpark bei der Kinderwelt oder am Fischergries mit den Fahrgeschäften genau das Richtige. Für kulinarische Vielfalt sorgten rund 30 Gastronomiebetriebe. Kostenloses Trinkwasser, ein Still- und Wickelzelt, zusätzliche Züge für eine klimafreundliche Heimreise und die beliebte Karaokebühne machten KUFSTEIN unlimited auch heuer zu einem Erlebnis für viele Generationen.