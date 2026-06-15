🎧 Podcast zur Fußball-WM
Österreichs Traum und FIFA-Wahnsinn: Unsere Sportredakteure machen den großen WM-Check
Die TT-Sportredakteure Michael Pipal (li.) und Günter Almberger diskutieren über Österreichs Chancen bei der Fußball-WM.
© Vanessa Grill
Wir haben unsere TT-Sportredakteure Michael Pipal und Günter Almberger zur Fußball-WM vor das Mikro gebeten und gefragt: Wie gut ist das Nationalteam wirklich? Wie weit kann Österreich kommen? Und wer wird Weltmeister?
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