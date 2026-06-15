Auswirkungen auf Verkehr
Radweg-Teilstück um 3,5 Millionen Euro: Nächste Bauphase bis Schloss Ambras gestartet
Derzeit endet der Radweg ziemlich plötzlich nach rund 250 Metern. Nun wird er bis Schloss Ambras weitergebaut.
© Axel Springer
Beim Radwegausbau entlang der L32 Aldranser Straße hat die nächste Bauphase bis Schloss Ambras begonnen. Land und Stadt sprechen von einem bedeutenden Lückenschluss. Doch das Projekt ist kostspielig und durchaus umstritten. Die Baustelle hat auch Folgen für den motorisierten Verkehr.
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