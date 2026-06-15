Babyglück im Skizirkus: Slalom-Star wurde zum zweiten Mal Vater

Zuwachs für die Ski-Familie: Kristoffer Jakobsen und seine Partnerin Erica Hillrings wurden zum zweiten Mal Eltern. Das gab der zweifache WM-Medaillengewinner auf Instagram bekannt.

„Der kleine Bruder kam mit Raketengeschwindigkeit angeflogen“, schrieb der 31-jährige Schwede, der in seiner Karriere im Weltcup im Slalom in Kitzbühel und Gurgl als Zweiter jeweils auf dem Podest stand. „Wir genießen die Familienzeit zu viert.“ Bruder Ted erblickte 2024 das Licht der Welt.

Glückwünsche ließen nicht lange auf sich warten. Die kamen u.a. von seinen Weltcup-Wegbegleitern Linus Straßer, Victor Muffat-Jeandet oder Dave Ryding. (TT.com)