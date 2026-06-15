Drei Autos in Unfall in Kössen verwickelt: Zwei Lenkerinnen verletzt

Bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der B172 in Kössen ist am Montag eine 78-jährige Einheimische schwer, eine 64-jährige Niederländerin leicht verletzt worden.

Eine 78-jährige Österreicherin wollte am Montag gegen 11.20 Uhr in Kössen mit ihrem Auto von der Gemeindestraße „Mooslenz“ auf die Walchseestraße (B172) in Fahrtrichtung Kössen einfahren. Dabei geriet sie in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem Pkw einer 64-jährigen Niederländerin, die in Richtung Walchsee unterwegs war.

Ein nachfolgender 34-jähriger Ungar konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und touchierte das Fahrzeug der 78-Jährigen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Fahrzeug der Niederländerin in den Straßengraben geschleudert, wo sich die beiden Unfallautos verkeilten.

Die 78-jährige Lenkerin erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol geflogen. Die 64-jährige Niederländerin wurde leicht verletzt. Der 34-jährige Ungar blieb unverletzt.

Die Fahrzeuge der beiden Frauen wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Am Auto des Ungarn entstand lediglich leichter Sachschaden.