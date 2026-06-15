Motorrad krachte in Auto: Zwei Verletzte bei Unfall in Fließ

Bei einem Verkehrsunfall in Fließ sind am Montagvormittag zwei Motorradfahrer verletzt worden. Die Straße musste vorübergehend gesperrt werden.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montag gegen 10 Uhr auf der L76 bei Fließ. Eine 79-jährige Österreicherin wollte mit ihrem Auto von der Ausfahrt der Mülldeponie nach links auf die Landesstraße einbiegen. Zur selben Zeit war ein 60-jähriger Belgier mit seinem Motorrad von Prutz kommend in Richtung Landeck unterwegs. Auf dem Motorrad befand sich auch seine 55-jährige Ehefrau als Mitfahrerin.

Unmittelbar nach dem Abbiegemanöver kam es zur Kollision zwischen dem Auto und dem Motorrad. Laut Zeugenaussagen wurde die 55-Jährige vom Motorrad geschleudert und kam einige Meter vor dem Fahrzeug auf der Fahrbahn zu liegen.

Ein Zeuge sowie weitere Verkehrsteilnehmer leisteten bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte Erste Hilfe. Der Motorradlenker und seine Mitfahrerin erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden nach der Erstversorgung durch Rettung und Notarzt in das Krankenhaus Zams gebracht.

Die Autofahrerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, das Motorrad musste abgeschleppt werden.