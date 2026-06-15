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Gerücht bestätigte sich
Der erste Neuzugang: FC Wacker holt Nationalspieler für die Offensive
Von Los Angeles FC zum FC Wacker: Adrian Wibowo (r.).
© IMAGO/David Smith
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