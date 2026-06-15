Zwei Verletzte bei Kollision zwischen Klein-Lkw und Pkw in der Wildschönau

Bei einem Verkehrsunfall auf der Wildschönauer Straße sind Montagmittag zwei Personen verletzt worden.

Ein 39-jähriger Österreicher war Montagmittag mit einem Klein-Lkw auf der L3 Wildschönauer Straße von Mühltal kommend in Richtung Oberau unterwegs, als es zu einem Unfall kam. Zur selben Zeit fuhr eine 44-jährige Polin mit ihrem Auto auf einer Gemeindestraße zur Einmündung mit der L3 und bog anschließend in Richtung Mühltal ein. Dabei stießen die beiden Fahrzeuge seitlich zusammen. Sowohl der 39-Jährige als auch die 44-Jährige erlitten Verletzungen unbestimmten Grades.

Der Lenker des Klein-Lkw wurde vom Rettungsdienst in das Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht. Die Autofahrerin lehnte eine weitere ärztliche Behandlung beziehungsweise einen Transport ins Krankenhaus ab. Bei dem 39-jährigen Lkw-Fahrer wurde zudem eine leichte Alkoholisierung festgestellt.