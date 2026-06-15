Missglücktes Überholmanöver in Zirl: 18-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 18-jähriger Motorradfahrer ist Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Zirl schwer verletzt worden.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montag gegen 16.15 Uhr auf der Tiroler Straße (B171). Ein 40-jähriger Österreicher war mit seinem Auto von Innsbruck kommend in Richtung Westen unterwegs und wollte im Ortsgebiet von Zirl nach links auf einen Schotterparkplatz einbiegen.

Zur selben Zeit fuhr ein 18-jähriger Österreicher mit seinem Motorrad in dieselbe Richtung. Nachdem er zunächst eine vor ihm fahrende Motorradgruppe überholt hatte, setzte er zum Überholen Autos an.

Während des Überhol- beziehungsweise Abbiegevorgangs kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Motorradfahrer wurde dabei vom Sitz geschleudert, stürzte und kam auf dem Gehsteig zum Liegen.

Der 18-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch Rettung und Notarzt in die Universitätsklinik Innsbruck eingeliefert.