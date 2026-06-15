Motorradfahrer bei Kollision mit Auto in Schönberg verletzt

Ein 67-jähriger Motorradfahrer ist am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Schönberg im Stubaital verletzt worden. Der Mann war gegen 16.25 Uhr mit seinem Motorrad auf der Brennerstraße (B182) von Innsbruck kommend in Richtung Brenner unterwegs.

Als eine 37-jährige Frau mit ihrem Auto aus einer Hauszufahrt auf die Brennerstraße einfahren kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.

Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer von seinem Fahrzeug geschleudert. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht.