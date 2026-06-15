Trump: Zweite Phase der Iran-Verhandlungen beginnt

Laut US-Präsident Donald Trump gehen die Verhandlungen mit dem Iran nun in eine zweite Phase. Die USA würden jedoch kein Geld im Iran investieren, sagt Trump am Rande des G7-Gipfels in Frankreich vor Journalisten. "Wir haben unsere Vereinbarung mit dem Iran getroffen, und sie sollte erfolgreich sein", erklärt er. Der iranische Außenminister Abbas Araqchi sprach ebenso von einer neuen Verhandlungsrunde ab Freitag in der Schweiz. Die zweite Phase werde laut Trump einfacher.

Die USA und der Iran hatten sich zuvor auf ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Kriegs geeinigt und nach US-Angaben bereits digital unterzeichnet. Der iranische Außenminister erklärte, dass das Ziel der neuen Verhandlungen sei, nach dem offiziellen Inkrafttreten eines Interimsabkommens eine endgültige Einigung zu erzielen, sagt Araqchi. Er warnte, dass jeder israelische Angriff auf den Libanon oder eine anhaltende militärische Präsenz auf libanesischem Gebiet ab jetzt einen Verstoß gegen die Rahmenvereinbarung mit den USA darstelle." Aus unserer Sicht sind die beiden Parteien dieses Memorandums die USA und Israel auf der einen Seite sowie der Iran und die Hisbollah auf der anderen Seite", sagte der iranische Außenminister.

Zunächst habe man sich auf eine Beendigung des Kriegs, die Öffnung der Straße von Hormuz, die Freigabe eingefrorener iranischer Vermögenswerte und den Wiederaufbau konzentriert, sagte Araqchi. Trump betonte, der Iran werde niemals über eine Atombombe verfügen. Am Freitag sollen hochrangige Vertreter der beiden Länder Medienberichten zufolge in Genf persönlich aufeinandertreffen.

Von iranischer Seite nehme Parlamentspräsident und Chefunterhändler Mohammed Bagher Ghalibaf an den Gesprächen am Freitag Teil, sagte der stellvertretende iranische Außenminister Majid Tacht-Rawantshi. Von US-Seite soll Vizepräsident James Vance vor Ort sein, hatte US-Präsident Donald Trump gesagt.

Diese weiteren Gespräche sollten innerhalb von 60 Tagen abgeschlossen werden. Diese Frist gilt als knapp zur Verhandlung eines umfassenden Abkommens zu Irans Atomprogramm. Ähnliche Gespräche über das bisher letzte große Abkommen mit dem Iran, dem in Wien geschlossenen Atomdeal von 2015, dauerten fast zwei Jahre. Vance hatte zuletzt von möglichen Sanktionserleichterungen gesprochen. Zudem ist ein 300 Milliarden US-Dollar schwerer Wiederaufbaufonds im Gespräch.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte am Montag erklärt, Truppen seines Landes würden vorerst und so lange wie nötig in der "Sicherheitszone" im Libanon bleiben. Israel geht im Libanon gegen die mit dem Iran verbündete Hisbollah-Miliz vor.

Trump kritisierte unterdessen die israelischen Angriffe auf die libanesische Hauptstadt Beirut. Er habe Israel deutlich gemacht, dass ihm das nicht gefallen habe, sagte Trump am Rande des G7-Gipfels in Frankreich. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu müsse im Hinblick auf den Libanon verantwortungsvoller agieren.

Wenn Israel seine Aufgaben nicht erledigen könne, ohne alle anderen zu töten, solle Syrien sich um die Hisbollah-Miliz kümmern, erklärt Trump weiter. Dies habe er Israel vorgeschlagen. Auf die Frage, ob er von Netanjahu frustriert sei, entgegnet Trump: "Nein, wir haben eine großartige Beziehung." Dem Iran bescheinigt der US-Präsident inzwischen eine "rationale Führung".

Internationale Atominspektoren werden nach Angaben von Vance im Rahmen des Abkommens USA-Iran zur Beendigung des Krieges in die Islamische Republik zurückkehren. Dies werde "absolut" der Fall sein, sagte Vance dem Sender NBC News in einem Interview. Ein Kernbestandteil der Vereinbarung sei, dass die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) und die USA dem Land dabei helfen würden, seine Bestände an hochangereichertem Uran zu vernichten.

Dies sei in einer bereits vereinbarten Absichtserklärung zwischen Washington und Teheran klar festgeschrieben, erklärte er weiter. Das Abkommen mit dem Iran sei "ein sehr allgemeines Dokument", sagte Vance zum Sender CNN. Die Absichtserklärung sei etwa eineinhalb Seiten lang. "Bei einer Reihe von Themen müssen wir diese Dinge erst in der Phase der technischen Verhandlungen klären."

Weiters meinte Vance, das "Coolste an den Fortschritten der vergangenen Wochen" sei, dass es innerhalb der politischen und militärischen Führung des Irans Anzeichen für einen Sinneswandel gebe. Sogar bei Vertretern der mächtigen Revolutionsgarden, der Elitestreitmacht des Iran, höre man Stimmen, die sagten, "wir erkennen, dass die Art, wie wir seit 47 Jahren mit den USA umgegangen sind, ein Fehler war. Lasst uns etwas anderes versuchen."

Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, warnte indes nach Zustandekommen des Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran vor Schadenfreude gegenüber US-Präsident Donald Trump. Auch wenn die USA mit dem Krieg "eigentlich erstrebenswerte Ziele" nicht erreicht hätten, sei "jede Schadenfreude abwegig und falsch" sagte Ischinger im RBB-Inforadio. "Dem Iran die Möglichkeit zu nehmen, eine militärische Nuklearfähigkeit aufzubauen, dieses Ziel teilen wir natürlich mit den USA", sagte Ischinger. "Also bitte nicht ein Tag der Schadenfreude, sondern ein Tag möglicher Sorge, dass die USA mit diesem Krieg leider anscheinend weniger erreicht haben als wünschenswert gewesen wäre", so der deutsche Diplomat weiter. Er sei skeptisch, ob das vereinbarte Rahmenabkommen Stabilität und Frieden für die Region sowie eine Einhegung des Iran bringen werde.

Die Kriege gegen den Iran an der Seite der USA haben nach Darstellung des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu eine unmittelbar drohende Bewaffnung Teherans mit Nuklearwaffen verhindert. "Wir haben den Staat Israel vor der Bedrohung einer atomaren Auslöschung gerettet", sagte Netanyahu am Montag. Der Iran sei vor dem Krieg im Juni vergangenen Jahres in Richtung einer atomaren Aufrüstung "galoppiert". Ohne die massiven Angriffe gemeinsam mit den USA "hätte der Iran schon Atombomben".