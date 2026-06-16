Goffin-Kakadus ärgert, wenn etwas kaputt geht

Ein weißer Kakadu hockt vor einem Touchscreen und berührt mit dem Schnabel einen runden Knopf. Der Bildschirm flackert rot. Der Vogel kreischt, stellt die Kopffedern auf. Bald zeigt er sich aber beruhigt und betätigt einen "weiter-Pfeil". Er hat erkannt, dass der runde Knopf auf dieser Bildschirmseite nicht mehr funktioniert, also gleichsam kaputt ist, erklärt der Wiener Verhaltensbiologe Antonio Osuna-Mascaró in der Fachzeitschrift "Scientific Reports".

Osuna-Mascaró untersuchte mit Kollegen, ob Goffin-Kakadus verstehen, dass etwas unwiderruflich seine Funktion verlieren kann. Das ist der erste Schritt zu einem Todesverständnis, so die Forscher vom Messerli Forschungsinstitut der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Sie haben fünfzehn solcher Papageienvögel trainiert, auf dem Touchscreen einen runden Knopf zu berühren. Als Belohnung spuckte die Apparatur daraufhin Cashew-Nussstücke aus. Außer, wenn der Bildschirm nach dem Knopfdruck flackerte. Dann geschah dies nur mehr bei einem anderen Hintergrundmuster.

Die Goffin-Kakadus lernten im Experiment rasch, dass das Flackern bedeutet, dass der runde Knopf bei einem bestimmten Bildschirmmuster nicht mehr funktioniert und keine Futterbelohnung mehr kommt, wenn sie ihn betätigen, erläuterte Osuna-Mascaró der APA: "Sie hörten daraufhin auf, den Knopf bei jenem Hintergrund zu drücken und wählten stattdessen meist den weiter-Pfeil."