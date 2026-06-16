Hält das Nulldefizit?
Tirols Budgetsituation weiter angespannt, aber 2025 lief besser als erwartet
Im Vorjahr konnte ein Polster an liquiden Mitteln aufgebaut werden. Der für heuer und 2027 angepeilte ausgeglichene Haushalt kann nur durch einen strikten Budgetvollzug erreicht werden
© imago/Hesse
In den vergangenen Tagen stand das Doppelbudget des Bundes im Mittelpunkt. Wie steht es eigentlich in Tirol? Angesichts der instabilen wirtschaftlichen Lage und weltweiter Krisen war der Beschluss eines Doppelbudgets für 2026 und 2027 ein gewagtes Unterfangen.
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