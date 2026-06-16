Kommentar

Die Verlierer im eigenen Land

Peter Nindler

Kommentarvon Peter Nindler

Illegale Freizeitwohnsitze verteuern das Leben in Tirol. Deshalb sind die Tiroler auf allen Ebenen die Verlierer, wenn nicht konsequent, sondern nur halbherzig gegengesteuert wird.

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