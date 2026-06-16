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Kommentar
Die Verlierer im eigenen Land
Kommentarvon Peter Nindler
Illegale Freizeitwohnsitze verteuern das Leben in Tirol. Deshalb sind die Tiroler auf allen Ebenen die Verlierer, wenn nicht konsequent, sondern nur halbherzig gegengesteuert wird.
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