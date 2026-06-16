Mehrmals Treibstoff abgesaugt: Dreister Diesel-Dieb in Fügen auf frischer Tat ertappt

Fügen – Immer wieder fehlte auf einem Bauernhof in Fügen Treibstoff. Wie die Polizei berichtete, hatte der Dieb zweimal nachts zugeschlagen. Die Polizei Strass im Zillertal nahm die Ermittlungen auf. In der Nacht auf Montag ertappten die Beamten dann einen 64-Jährigen auf frischer Tat. Er hatte Treibstoff von einer Arbeitsmaschine abgesaugt und wollte sich mit diesem aus dem Staub machen.