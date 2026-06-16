Baby-Geheimnis gelüftet
Der Countdown läuft: Doppel-Olympiasieger wird erstmals Papa
Jubelte im vergangenen Februar über sein zweites Olympia-Gold: Alessandro Hämmerle.
© GEPA pictures/ Harald Steiner
Alessandro Hämmerle schwebt gefühlt seit einem Jahr auf Wolke sieben. Der Snowboard-Cross-Olympiasieger von Peking 2022 hat sowohl sportlich als auch privat allen Grund zur Freude.
Vor einem Jahr gab er seiner Julia das Ja-Wort, im vergangenen Februar krönte sich der Vorarlberger bei den Winterspielen in Cortina zum Doppel-Olympiasieger und jetzt lüftete der 32-Jährige ein Babygeheimnis. Wie Hämmerle auf Instagram verriet, wird er in einem Monat zum ersten Mal Papa.
Zahlreiche aktuelle und ehemalige Wintersportkollegen wie Lara Wolf, Stephanie Venier oder Clemens Aigner freuten sich mit dem ÖSV-Star und sendeten virtuelle Glückwünsche. (TT.com)
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