Der Countdown läuft: Doppel-Olympiasieger wird erstmals Papa

Alessandro Hämmerle schwebt gefühlt seit einem Jahr auf Wolke sieben. Der Snowboard-Cross-Olympiasieger von Peking 2022 hat sowohl sportlich als auch privat allen Grund zur Freude.

Vor einem Jahr gab er seiner Julia das Ja-Wort, im vergangenen Februar krönte sich der Vorarlberger bei den Winterspielen in Cortina zum Doppel-Olympiasieger und jetzt lüftete der 32-Jährige ein Babygeheimnis. Wie Hämmerle auf Instagram verriet, wird er in einem Monat zum ersten Mal Papa.