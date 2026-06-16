Wasserstoff für 35 Busse
Gutmann eröffnete in Kärnten größte Tankstelle Österreichs für Wasserstoff
Eröffnung der Wasserkraft-Tankstelle (v.l.): Pierre Dellori (Geschäftsführer MCV Deutschland), Roman Krebs (Postbus-Vorstand), Kärntens Landesrat Sebastian Schuschnig, Alfred Loidl (Postbus-Vorstand) und Alexander Gutmann.
© ÖBB/Chris Zenz
Am Standort Villach übernimmt die Firma Gutmann die zentrale Rolle in der Versorgung der größten Wasserstoffbusflotte des Landes und stellt damit die Infrastruktur für den täglichen Betrieb sicher.
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