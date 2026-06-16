Boom bei Kranken-Polizze, immer mehr teure Brände von Akkus

Die Versicherungsmarktführerin Uniqa meldet für Tirol Zuwächse in allen Sparten. Das Gesundheits-Netzwerk im Bundesland wird ausgebaut.

Innsbruck – Neue Rekord-Geschäftszahlen meldet die Uniqa für 2025 in Tirol: Das gesamte Prämienvolumen wurde von etwa 449 auf 463,7 Mio. Euro gesteigert. „Wir sind in allen Sparten gewachsen, mit einem Zuwachs um 5 Prozent am kräftigsten in der Krankenversicherung. Das zeigt, wie sehr die Tirolerinnen und Tiroler unserer Rund-um-die-Uhr-Betreuung vertrauen“, betonen Vorstand Peter Humer und Landesdirektor Michael Zentner gegenüber der TT. Mit einem Marktanteil von 26 Prozent sei man die klare Nummer 1 in Tirol, besonders hoch sei der Marktanteil mit 47 Prozent bei der privaten Krankenversicherung.

1,5 Millionen Euro Auszahlung pro Tag

Die Uniqa hat in Tirol 350 Beschäftigte sowie PartnerInnen, die laut Zentner an 38 Standorten landesweit insgesamt 293.500 KundInnen betreuen. Für Schäden und Leistungen wurden letztes Jahr in Tirol 385,6 Mio. Euro (pro Werktag seien das etwa 1,5 Mio. Euro) ausbezahlt.

Wie die anderen Bundesländer sei auch Tirol im Vorjahr von größeren Unwetterschäden verschont geblieben. Laut Humer sei aber damit zu rechnen, dass diese abseits der im Vorjahr positiven Ausnahme durch den Klimawandel in Zukunft weiter ansteigen. Hier seien in Zukunft ebenso noch höhere Schadens-Kosten zu erwarten, wie in vielen anderen Bereichen, vom Auto- über den Haushaltsbereich bis hin zur Krankenvorsorge. Regelrecht explodiert sind laut Humer die Schäden durch in Brand geratene Akkus. „Diese verursachen bereits sieben bis acht von zehn Brandschäden.“

40 Prozent mit Zusatzversicherung

Ungebrochen steigend sei die Nachfrage nach Kranken-Zusatzversicherungen, bei vielen wohl auch aufgrund der Sorge wegen Wartezeiten bzw. des Wunsches nach Wahlärzten. Bereits 40 Prozent der TirolerInnen hätten Kranken-Polizzen. „Um unseren Versicherten in allen gesundheitlichen Belangen zur Seite zu stehen, bauen wir unser Gesundheits-Netzwerk weiter aus“, sagt Zentner.

Das Netzwerk bestehe mittlerweile aus mehr als 160 ÄrztInnen, 420 ZahnärztInnen, 40 PhysiotherapeutInnen, zehn VitalCoaches, mehr als 130 Apotheken sowie 32 VitalHotels. Mit dem Praxis-&-OP-Zentrum Medicent Innsbruck, drei Standorten der med­alp Sportclinic (in Imst, Sölden und dem Zillertal), der Privatklinik Wörgl sowie „excellent med“ in Innsbruck habe man zudem sechs Uniqa-Medical-Partner-Center. Bedingung für die Behandlung auch außerhalb üblicher Zeiten sei der Akut-Versorgt-Tarif.

Digital und persönlich

Digitalisierung und Künstliche Intelligenz würden auch das Versicherungsgeschäft und die Kundenwünsche stark ändern, sagt Humer. Besonders Junge wollten Anliegen digital erledigen, von der Information über den Online-Abschluss bis zur Schadensmeldung. „94 Prozent der elf bis 17-Jährigen in Österreich verwenden heute bereits KI-Chatbots.“