Kein gutes Zeugnis für Tirol
Kritik an Artenschutz: „Basiert anderswo auf Fakten, in Österreich auf Populismus“
In Tirol ist es laut WWF möglich, den seltenen Luchs als „Schadluchs“ einzustufen und ihn zum Abschuss freizugeben.
© Tomas Hulik
Der WWF stellt Österreich kein gutes Zeugnis aus, wenn es um den Schutz bedrohter Wildtiere geht. Statt auf Konfliktmanagement zu setzen, werde allzu oft zur Waffe gegriffen – und in Tirol kann, im Fall, sogar der Luchs zum Abschuss freigegeben werden.
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