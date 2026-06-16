Kein gutes Zeugnis für Tirol

Kritik an Artenschutz: „Basiert anderswo auf Fakten, in Österreich auf Populismus“

In Tirol ist es laut WWF möglich, den seltenen Luchs als „Schadluchs“ einzustufen und ihn zum Abschuss freizugeben.
© Tomas Hulik
Anna Schafferer

Von Anna Schafferer

Der WWF stellt Österreich kein gutes Zeugnis aus, wenn es um den Schutz bedrohter Wildtiere geht. Statt auf Konfliktmanagement zu setzen, werde allzu oft zur Waffe gegriffen – und in Tirol kann, im Fall, sogar der Luchs zum Abschuss freigegeben werden.

Kommentare

0