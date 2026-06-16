Digitale Bilder manipulieren
Wie eine Künstlerin Fotografien und Sehgewohnheiten dekonstruiert
Ein Sujet, hundertfach manipuliert: Künstlerin Stephanie Stern geht der physikalischen und materiellen Grundlage der Fotografie auf den Grund.
© Jarosch
In ihrer aktuell in der Neuen Galerie zu sehenden Einzelausstellung macht Stephanie Stern sichtbar, woraus eine digitale Fotografie technisch besteht – und spannt so auf beeindruckende Weise den Bogen zwischen Kunst und Technik, Physik und Philosophie.
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