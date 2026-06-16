Kletterweltcup Innsbruck – eine Woche voller Highlights

Tirol im Kletterfieber: World Climbing Series von 15. bis 21. Juni 2026 im Kletterzentrum.

Der Startschuss für eine Woche, auf die die internationale Kletterszene seit Monaten hinfiebert, ist gefallen. Von 15. bis 21. Juni steht Innsbruck-Tirol wieder ganz im Zeichen der World Climbing Series. Etwa 600 Athlet:innen aus 50 Nationen machen das Gelände des Kletterzentrums Innsbruck einmal mehr zum Schauplatz eines der größten und bedeutendsten Weltcups des Jahres.

Den Auftakt machen die Bewerbe im Para Climbing, bevor im Laufe der Woche Boulder und Lead folgen. Gemeinsam stehen diese Disziplinen für eine Veranstaltung, die weltweit ihresgleichen sucht und Innsbruck Jahr für Jahr zum Treffpunkt der internationalen Kletterszene macht. An sieben Tagen wird geklettert, gejubelt und mitgefiebert – vom ersten Qualifikationsbewerb bis zur letzten Medaillenentscheidung.

Der Wettkampf der Paraclimber ist jedes Jahr einer der emotionalen Höhepunkte des Events in Innsbruck. © KVÖ/Haller

Gerade das macht den Reiz der World Climbing Series aus: Das Publikum kann drei Disziplinen in einer Woche an einem Schauplatz aus nächster Nähe mitverfolgen. Wenn am Abend der Vorplatz des Kletterzentrums Innsbruck gefüllt ist und die Entscheidungen näherrücken, entwickelt sich eine Atmosphäre, für die der Weltcup in Innsbruck weit über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt ist.

Wer nicht vor Ort dabei sein kann, muss auf die Höhepunkte trotzdem nicht verzichten. Sämtliche Halbfinals und Finals werden live auf ORF Sport + übertragen und bringen die Faszination der World Climbing Series direkt ins Wohnzimmer. Die Bühne ist bereit, die Wände sind geschraubt und die ersten Athlet:innen greifen nach den Top-Platzierungen. Innsbruck startet in eine Woche, die einmal mehr zeigen wird, warum dieser Weltcup zu den Höhepunkten der Saison zählt.