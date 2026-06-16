Tiroler Jungunternehmer:innenpreis 2026: Einreichen und Erfolg sichtbar machen

Du hast gegründet, einen Betrieb übernommen oder arbeitest an einer innovativen Geschäftsidee? Dann ist jetzt deine Chance gekommen, dein Unternehmen vor den Vorhang zu holen: Die Junge Wirtschaft Tirol sucht die Tiroler Jungunternehmer:innen 2026. Gesucht werden Unternehmer:innen, die mit Mut, Kreativität und Innovationskraft die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Tirol gestalten.

Der Tiroler Jungunternehmer:innenpreis zeichnet herausragende Leistungen in den Kategorien Kreative Dienstleistung, Neue Ideen – Neue Produkte – Neue Märkte, Moderne Tradition sowie in der Sonderkategorie Start-up aus. Neben Preisgeldern von bis zu 3000 Euro profitierst du von wertvoller medialer Aufmerksamkeit, neuen Kontakten und einer starken Bühne für deine unternehmerische Erfolgsgeschichte.

„Tirol braucht Menschen, die Ideen mutig umsetzen und Verantwortung übernehmen. Der Tiroler Jungunternehmer:innenpreis zeigt, wie viel Innovationskraft, Leidenschaft und Zukunftsdenken in unseren jungen Unternehmen steckt. Ich kann jede Unternehmerin und jeden Unternehmer nur ermutigen, diese Chance zu nutzen und sich zu bewerben“, sagt Stefan Monitzer, Landesvorsitzender der Jungen Wirtschaft Tirol.

Teilnahmeberechtigt bist du, wenn dein Unternehmen seinen Stammsitz in Tirol hat und du seit dem 1. April 2021 gegründet oder einen Betrieb übernommen hast. Für die Start-up-Kategorie genügt bereits ein überzeugendes Unternehmenskonzept – eine Gründung ist noch nicht erforderlich.

Wenn du die Jury von deiner Idee, deinem Kundennutzen und deinem Wachstumspotenzial überzeugst, kannst du nicht nur attraktive Preise gewinnen, sondern auch deine Bekanntheit nachhaltig steigern. Nutze die Gelegenheit, deine Erfolgsgeschichte sichtbar zu machen und wertvolle Aufmerksamkeit für dein Unternehmen zu gewinnen.

Einreichschluss ist der 28. Juni 2026.