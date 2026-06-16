90 Meter abgestürzt: 43-Jähriger stirbt bei Traktorunfall in Gries am Brenner

Bei einem schweren Traktorunglück in Gries am Brenner hat am Montagnachmittag ein 43-jähriger Mann sein Leben verloren. Der Österreicher war mit Mäharbeiten beschäftigt, als das Fahrzeug rund 90 Meter tief abrutschte und frontal gegen einen Baum prallte.

Gries am Brenner – Ein tragischer Arbeitsunfall hat am Montagnachmittag in Gries am Brenner ein Todesopfer gefordert. Ein 43-jähriger Österreicher war auf einem Gelände mit einem Traktor mit Mäharbeiten beschäftigt.

Bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge dürfte das Fahrzeug dabei plötzlich rund 90 Meter tief in ein darunter befindliches Waldstück abgerutscht sein. Dort prallte der Traktor schließlich frontal gegen einen Baum.