Mit 118 km/h im Ortsgebiet unterwegs: Polizei stoppt 71-jährigen Raser in Ebbs

Ebbs – Eine nächtliche Fahrt im Kufsteinerland hat für einen 71-jährigen Autofahrer ein rasches Ende genommen. Der Mann war am Montagabend gegen 21.30 Uhr mit seinem Auto auf der Wildbichler Straße (B175) unterwegs. Er kam aus dem Dorfzentrum von Ebbs und fuhr in Richtung Kufstein.

Einer Polizeistreife fiel das Fahrzeug im Ortsgebiet auf, woraufhin die Beamten eine Geschwindigkeitsmessung durchführten. Das Ergebnis: Der Raser war mit 118 km/h unterwegs.