Ein Arzt blick zurück

Mediziner und Hobbymaler: Warum am medalp-Gründer ein Künstler verloren ging

Diese Pink Floyd-LP hält Schellacksammler und medalp-Gründer Hermann Köhle gerne in die Kamera. Den „schönen Künsten“ ist Köhle ein Leben lang treu geblieben.
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Thomas Parth

Von Thomas Parth

Der Mitbegründer der Sportklinik medalp wird 70 und geht bald in Pension: Hermann Köhle ist ein Menschenfreund. Als Kunstliebhaber blickt er auf eine erfolgreiche Karriere als Notarzt, Anästhesist und Schmerzmediziner zurück.

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