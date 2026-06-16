Ein Arzt blick zurück
Mediziner und Hobbymaler: Warum am medalp-Gründer ein Künstler verloren ging
Diese Pink Floyd-LP hält Schellacksammler und medalp-Gründer Hermann Köhle gerne in die Kamera. Den „schönen Künsten“ ist Köhle ein Leben lang treu geblieben.
© Parth
Der Mitbegründer der Sportklinik medalp wird 70 und geht bald in Pension: Hermann Köhle ist ein Menschenfreund. Als Kunstliebhaber blickt er auf eine erfolgreiche Karriere als Notarzt, Anästhesist und Schmerzmediziner zurück.
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