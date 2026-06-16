„Go Skateboarding Days“

Vier Rollen, endlose Möglichkeiten: Österreichs größtes Skateboard-Event in Innsbruck

Lokale SkaterInnen und internationale Szenegrößen schlagen der Schwerkraft ein Schnippchen – unter anderem beim „Red Bull LEDGEnds“-Contest am Marktplatz.
© Manuel Kokseder
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Von 19. bis 21. Juni wird Innsbruck zum Zentrum der lokalen und internationalen Skateboardszene: In Summe knapp 1000 Aktive werden zur dritten – und bisher mit Abstand größten – Auflage der „Go Skateboarding Days“ erwartet. Ein umfangreiches Programm im öffentlichen Raum feiert die Skatekultur in allen Facetten. Eine Vorschau.

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Michael Domanig

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