Vier Rollen, endlose Möglichkeiten: Österreichs größtes Skateboard-Event in Innsbruck

Von 19. bis 21. Juni wird Innsbruck zum Zentrum der lokalen und internationalen Skateboardszene: In Summe knapp 1000 Aktive werden zur dritten – und bisher mit Abstand größten – Auflage der „Go Skateboarding Days“ erwartet. Ein umfangreiches Programm im öffentlichen Raum feiert die Skatekultur in allen Facetten. Eine Vorschau.