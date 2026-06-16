Ein Festtag für die ganze Region

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Am Samstag, 27. Juni, lädt die Festungsstadt von 11 bis 24 Uhr zur 46. Auflage des beliebten Traditionsfestes ein.

Wenn Blasmusik durch die Gassen klingt, Plattlergruppen ihr Können zeigen und die Kufsteiner Innenstadt bis in den Abend hinein zum lebendigen Treffpunkt für Musik und Brauchtum wird, dann ist wieder Kaiserfest in Kufstein.

Der festliche Auftakt erfolgt um 12:30 Uhr mit dem Sternmarsch der Musikkapellen und dem anschließenden Bieranstich am Oberen Stadtplatz. Mit dabei sind die Stadtmusikkapelle Kufstein, die Stadtkapelle Langenlois sowie die Musikkapelle Kelchsau. Danach verwandelt sich die gesamte Innenstadt mit fünf Bühnen in eine große Tanzfläche.

Fünf Bühnen sorgen für Musik und Stimmung

Das Kaiserfest bietet auch in diesem Jahr ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Region. Von traditioneller Blasmusik über schwungvolle Big Band Klänge bis hin zu mitreißender Tanzmusik ist für jeden Geschmack etwas dabei. Zahlreiche Gruppen aus Kufstein und den Nachbargemeinden sorgen auf den verschiedenen Bühnen für beste Stimmung. Bei BK Junger Schwung am Oberen Stadtplatz, Die Alpis in der Arkade, The Officers bei der Volksschule Stadt, den Bohemiacs am Unteren Stadtplatz und dem Onkel Bazi Orchester am Kirchenvorplatz kommt garantiert Bewegung ins Fest. Auch die Plattlergruppen zeigen im Laufe des Nachmittags ihre Figuren und bringen damit ein Stück regionales Brauchtum mitten in die Stadt.

Kulinarik mit Herz und Engagement

Und wer nach einer Tanzeinlage Stärkung braucht, kann sich auf die vielen freiwilligen Helfer:innen verlassen, die eine breite Auswahl an traditionellen Spezialitäten bieten. Sie sorgen mit viel Engagement für eine breite Auswahl an traditionellen Spezialitäten und tragen wesentlich dazu bei, dass das Kaiserfest seinen besonderen Charakter behält.

Gschmackige Vielfalt: Süße und pikante Schmankerl – von traditionellen Kiachln bis zum knusprigen Grillhendl – warten auf die Kaiserfest-Gäste. © Thomas Steinlechner

Gemeinsam die Vereinskultur feiern

Das Kaiserfest ist seit jeher weit mehr als ein einzelner Veranstaltungstag. Es ist ein Fest, das Menschen zusammenbringt und Jahr für Jahr besondere Momente in der Kufsteiner Innenstadt entstehen lässt. Mit einem Besuch unterstützt man zudem die wertvolle Vereinsarbeit in Kufstein und der Umgebung.