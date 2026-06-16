Schock für Frau in Oberösterreich: Leichenteile fälschlich an Unternehmen geliefert

Als eine Mitarbeiterin des Flugzeugherstellers FACC ein Paket öffnete, stieß sie auf menschliche Überreste. Diese hätten eigentlich an ein Labor in Deutschland gehen sollen.

St. Martin im Innkreis – Eine Mitarbeiterin des Innviertler Flugzeugherstellers FACC hat Montagnachmittag Leichenteile in angelieferten Paketen entdeckt. In acht Kühlpaketen befanden sich Torsos, bestätigte die Polizei einen Bericht auf ORF Oberösterreich Dienstagmittag. Es dürfte offenbar am Flughafen München zu einer Verwechslung der Luftfracht aus den USA gekommen sein. Die Sendung mit den menschlichen Überresten hätte an ein Labor nach Deutschland gehen sollen.