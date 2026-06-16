Spatenstich für Tiroler Katastrophen-Zentrum, Mietvertrag noch nicht unterzeichnet

Ab 2027 soll ein Zentrum im Schloss Mentlberg Tirols Kräfte im Notfall bündeln. Das Gebäude ist seit fast hundert Jahren im Besitz der öffentlichen Hand, für den Bau wurden dieses an die Tigewosi übergeben. Zu welchen Konditionen das Land diese künftig zurück mietet, blieb auch beim Spatenstich offen.