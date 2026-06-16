Inbetriebnahme 2027

Spatenstich für Tiroler Katastrophen-Zentrum, Mietvertrag noch nicht unterzeichnet

Am Dienstag war offizieller Spatenstich für das Katastrophenschutz-Zentrum am Innsbrucker Mentlberg. Die Bauarbeiten laufen allerdings bereits seit Wochen.
© Clemens Markart
Clemens Markart

Von Clemens Markart

Ab 2027 soll ein Zentrum im Schloss Mentlberg Tirols Kräfte im Notfall bündeln. Das Gebäude ist seit fast hundert Jahren im Besitz der öffentlichen Hand, für den Bau wurden dieses an die Tigewosi übergeben. Zu welchen Konditionen das Land diese künftig zurück mietet, blieb auch beim Spatenstich offen.

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